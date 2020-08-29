الملا: مليار جنيه سنويا المردود الاقتصادي لتوسعات "الإسكندرية للتكرير"

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مشروع توسعات شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات، زود الطاقة الإنتاجية الأصلية للشركة بواقع 90%، وأصبح الإنتاج السنوي 1.5 مليون طن سنويًا بعدما كان 800 ألف طن.

وأضاف الملا خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية: "الشركة تغطي 22% من استهلاك البنزين على مستوى الجمهورية".

وتابع، أما بالنسبة إلى المردود الاقتصادي للمشروع فإنه وفر 500 مليون جنيه من أعباء الاستيراد، كما وفر قيمة مضافة للتصنيع بواقع 500 مليون جنيه أخرى، وهو الفارق بين المادة الخام والبنزين النهائي، أي أن لهذا المشروع مليار جنيه سنويًا كمردود اقتصادي.