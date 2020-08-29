صراع المليارديرات يحتدم بين فيسبوك وآبل

تواجه شركة "آبل" ضغوطا متزايدة في الآونة الأخيرة، بعد دخولها في عدة أزمات مع شركات التكنولوجيا العالمية، وكان آخرها الأزمة التي اندلعت مع شركة فيسبوك بعد قيام شركة آبل بعمل تحديث جديد سيؤدي إلى خفض قيمة الإيرادات الإعلانية بنحو 50% إلى جانب حظر متجر التطبيقات تطبيق "ألعاب فيسبوك"، وفقا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وصعد الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج التي تجاوزت ثروته نحو 96 مليار دولار، حربه ضد شركة آبل التي تجاوزت قيمتها السوقية أكثر من 2 تريليون دولار، بعد حظر متجر التطبيقات تطبيق "ألعاب فيسبوك".

وقال زوكربيرج خلال اجتماع مع الموظفين، إن متجر التطبيقات التابع لآبل "يمنع الابتكار" ويسمح للشركة "بفرض ممارسات احتكارية".

وعلق زوكربيرج، على الخلاف المستمر بين شركة آبل وشركة "إيبك جيمز"، وقال إن محاولة آبل الفاشلة كانت "مجرد خطوة عدوانية للغاية وإشكالية للغاية".

وكانت شركة "إيبك جيمز" قد أقامت دعوى قضائية على خلفية قيام "آبل" بحذف لعبة "فورتنايت" الشهيرة من متجر التطبيقات "آبل ستورز" بسبب قيام الشركة المالكة اللعبة بعمل تحديث تسمح لها الحصول على إيرادات مقابل هدايا أو ميزات داخل اللعبة.

وعلى جانب آخر، تستمد شركة فيسبوك أرباحها من الإعلانات، ولكن الشركة لا تفصح عن النسبة المئوية التي تشكلها أعمال شبكة "أوديناس نتورك" من إجمالي أعمال الإعلانات على منصة فيسبوك وغيرها من المنصات التابعة.

وأقرت شركة فيسبوك أن نظام التشغيل "أي أو إس 14" الجديد من شركة "آبل"، الذي سيطرح في الفترة المقبلة، قد يؤدي إلى انخفاض بنحو 50% في النشاط الإعلاني لشبكة "أوديناس نتورك"، وفقًا لمنشور على مدونة الشركة.

وحذرت شركة فيسبوك، من قبل أن نظام تشغيل "أي أو إس 14" قد يؤثر على نشاطها الإعلاني، لكن المنشور الجديد على مدونة الشركة حدد مدى هذا التأثير بدقة.

وتسمح خدمة شبكة "أوديناس نتورك" التي تقدمها شركة فيسبوك، لمطوري برامج الهاتف المحمول تقديم إعلانات داخل التطبيق تستهدف المستخدمين بناءً على البيانات التي توفرها لهم شركة فيسبوك.

واوضحت شركة فيسبوك: يشاهد أكثر من مليار شخص إعلانًا واحدًا على الأقل من شبكة "أوديناس نتورك" كل شهر، وإن كان معظمهم يستخدمون في الغالب هواتف "أندوريد"، وبالتالي لن يتأثروا بالتغيير. يمكن للمعلنين اليوم استخدام رقم فريد للجهاز الذي يشغل التطبيق، يسمى IDFA، لاستهداف الإعلانات بشكل أفضل، وتقدير مدى فعاليتها.

ويفرض نظام تشغيل iOS 14 الجديد، على كل تطبيق يريد استخدام هذه المعرفات، الحصول على أذن من المستخدمين لتتبع أنشطتهم عند تشغيل التطبيق لأول مرة.

وقالت شركة فيسبوك إن تطبيقاتها لن تجمع معلومات رموز IDFA من على نظام iOS 14، ولم تذكر شركة "آبل"، موعد إطلاق نظام تشغيل iOS 14، لكن من المتوقع أن يتم طرحه هذا العام.

ونشرت شبكة التواصل الاجتماعي مدونة تحدد الخطوات التي ستتخذها لضمان امتثال نشاطها الإعلاني لمتطلبات شركة "آبل"، ستحد هذه الخطوات من مدى فعالية شركة فيسبوك والمعلنين في استهداف الإعلانات لمستخدمي أجهزة "آيفون" و"آيباد".

وآثار حظر آبل تطبيق فيسبوك للألعاب - والذي تم إطلاقه في وقت سابق من أغسطس- غضب شركة فيسبوك.

ورفضت آبل السماح للتطبيق عدة مرات لأنها لا تسمح بالتطبيقات التي تقدم متاجر بديلة بمحتوى لا يمكنها فحصه، واضطر فيسبوك لإطلاق التطبيق بدون وظائف اللعب، ويمكن استخدامه لمشاهدة بث الأشخاص الآخرين الذين يمارسون الألعاب، وهذا هو الغرض الأساسي منه.

ووقع خلاف آخر في أغسطس بين الشركتين، بعد أن رفضت آبل التنازل عن رسوم ميزة الأحداث المدفوعة والمقامة عبر الإنترنت من خلال فيسبوك.

وتم تصميم خيار الأحداث عبر الإنترنت في تطبيق فيسبوك للسماح للشركات الصغيرة والأفراد بتنظيم أحداث افتراضية مدفوعة يمكن لمستخدمي فيسبوك الاشتراك فيها.

وطلبت فيسبوك من آبل التنازل عن رسومها البالغة 30% المتحصلة من عمليات الشراء داخل التطبيق للأحداث الافتراضية أو السماح لفيسبوك بمعالجة مدفوعات الأحداث باستخدام فيسبوك باي Facebook Pay.

لكن آبل رفضت انتهاك إرشادات متجر التطبيقات الخاصة بها. نظرًا لأن آبل لن تتنازل عن رسومها، فقد تعمدت فيسبوك إضافة ملاحظة في ميزة الأحداث الافتراضية تفيد بأن "آبل تأخذ 30% من هذه العملية".

وتعاملت آبل مع الصياغة ولم تسمح لفيسبوك بتضمين الصياغة في تطبيق فيسبوك، وقالت شركة آبل إن التحديث انتهك قاعدة متجر التطبيقات التي تمنع المطورين من عرض معلومات غير ذات صلة للمستخدمين.

وبدأ كبار صانعي التطبيقات في الأسابيع الأخيرة في الحديث عن سياسات آبل الاحتكارية، واختبرت "إيبك جيمز" Epic Games سياسة آبل من خلال تجاوز قاعدة الـ30% في تحديث للعبتها الناجحة "فورتنايت" Fortnite، ثم رفعت دعوى قضائية بعد أن أزالت آبل اللعبة من متجرها.

من جانبها، قالت شركة آبل إنها تحاول الحفاظ على تكافؤ الفرص لجميع المطورين، وإنها تطلب خفضًا قياسيًا بنسبة 30% من جميع عمليات الشراء داخل التطبيق.