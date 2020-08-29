وزير التموين: ضاعفنا السعة التخزينية للصوامع منذ 2014 حتى الآن

تحدث الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أهمية الصوامع والمشروع القومي للصوامع وهو أن القمح يعتبر السلعة الأستراتيجية رقم واحد في بلدنا ونستهلك حوالي 10 مليون طن سنويا وكان سابقا يتم تخزينه في الشون وخاصة المكشوفة وبعد ذلك تطورت وأصبحت في صورة هناجر ولكن كان هناك فاقد لا يقل عن 10 إلي 15% من الكمية التي نخزنها.

وأضاف المصيلحي، "لو بناخذ 10 مليون طن فالفاقد يمثل حوالي طن واليوم المليون طن يمثلوا 4.6 مليار جنيه مصري فكان لابد من إيجاد هذا المشروع وكان حلم بالنسبة لوزارة التموين أن يكون لدينا سعة تخزينية تستطيع أن تخزن هذا المخزون في الصوامع".

وتابع، أنه منذ 2014 والرئيس عبدالفتاح السيسي وضع المشروع القومي لصوامع الغلال بإتفاق مع الإمارات بـ30 صومعة وتم الإنتهاء بالإضافة إلي 5 صوامع اليوم، وأنه منذ 2014 حتي اليوم تم الإنتهاء من 35 صومعة على مستوي 22 محافظة على مستوي الجمهورية.

وأكد، أن هذه الصوامع سعتها حوالي 2.1 مليون طن سنة، والذي كان لدينا حتي عام 2014 منذ بداية الصوامع في الستينات حتي عام 2014 كان لدينا 1.2 مليون ومنذ 2014 حتي اليوم تم مضاعفة السعة التخزينية، واليوم لدينا 3.8 مليون طن تخزين سنويا.

واستكمل، أن الصومعة التي يتم إفتتاحها اليوم من أكبر الصوامع وسعتها 90 ألف طن وعبارة عن 18 خلية للتخزين وكل خلية 5 آلاف طن بالإضافة إلي 3 خلايا للصرف والخلية الواحدة للصرف عبارة عن 100 طن بالإضافة إلي أن الصومعة بها نظام للتهوية، التبخير، وشفط الأتربة بالإضافة إلي للقمح الذي يخزن في الشون والذي يؤدي لرفع الجودة وتقليل الفاقد.

وأوضح، أن العائد السنوي تقريبا يمثل تكلفة المشروع وبالتالي فهو من المشروعات الاقتصادية الهامة التي تحافظ على هذا المحصول وبالتالي أتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على تبنيه هذا المشروع القومي والذي قاربنا على الإنتهاء من كافة المراحل الخاصة به.