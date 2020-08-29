وزير البترول: مصر محطة إقليمية للطاقة

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إنه بالنسبة للغاز الطبيعي فنحن نعمل اليوم من خلال البنية التحتية الخاصة بنا وشبكة الخطوط المتميزة التي تربط شمال مصر وشرقها وغربها، ولدينا محطات لإسالة الغاز وإمكانيات عظيمة ونتوسع في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

وأضاف الملا، أننا وصلنا إلى 11 ألف وحدة سكنية حتى الآن، ونتوسع حاليا في المشروع القومي والمبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في التوسع في استخدام الغاز المضغوط للسيارات وبالتالي نستفيد بمواردنا الطبيعية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وهو البنزين والسولار.

وتابع، أن مصر محطة إقليمية للطاقة، وذلك لموقع مصر الجغرافي المتميز الذي يربط بين الشرق والغرب من خلال وجودها على البحر المتوسط والبحر الأحمر وبالتالي طريق التجارة العالمي يمر من خلال هذا الممر الهام وهو قناة السويس، ويجعلنا أيضا أحد القلاع الصناعية البترولية تكون في منطقة قناة السويس، ولدينا هناك بنية تحتية متميزة جدا من مصاف تكرير البترول وموانئ بترولية متخصصة وأيضا خط سوميت الذي ينقل الخام من الشرق في منطقة الخليج من البحر الأحمر إلى المنطقة الغربية في سواحل البحر الأبيض المتوسط في منطقة سيدي جرير.

وأكد، أننا نعمل على تعظيم هذا الجزء اللوجيستي ونعظم على مرافقنا من منتجات أخرى مثل البنزين والسولار بحيث يكون هناك مركز لوجيستي كامل لتداول البترول والمنتجات البترولية المكررة أيضا.