مصرع شاب وإصابة سيدة في مشاجرة بالدقهلية وحبس 5 متهمين

أمر قاضي المعارضات بمحكمة طلخا الجزئية، في محافظة الدقهلية، اليوم، بحبس 5 أشخاص من أسرتين، 15 يوماً على ذمة التحقيقات، إثر نشوب مشاجرة بين الطرفين، انتهت بمصرع شاب متأثراً بإصابته بنزيف في المخ، وإصابة سيدة.

وكان مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبدالباعث، تلقى إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، اللواء مصطفى كمال، بورود بلاغ إلى ضباط مباحث مركز طلخا، بوجود مشاجرة بين أسرتين في منطقة المجمع الإسلامي، بسبب خلافات الجيرة، وسقوط عدد من المصابين.

انتقل فريق من مباحث المركز، بقيادة الرائد حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، وتمكنوا من ضبط طرفي المشاجرة، وتم نقل اثنين من المصابين إلى المستشفى للعلاج، وعقب ذلك أخطرت مستشفى الطوارئ مركز الشرطة بوفاة "كريم م."، 25 سنة، أحد المصابين، متأثراً بإصابته.

وتبين نشوب مشاجرة بين الجيران، استخدموا خلالها الأسلحة البيضاء والشوم، وخلال المشاجرة قام أحد طرفي المشاجرة بضرب المجني عليه بـ"شومة" على رأسه، مما تسبب في إصابته بنزيف في المخ، مما تسبب في وفاته.

وألقت مباحث المركز القبض علي 5 أشخاص من طرفي المشاجرة، بينهم شقيقان "عمر م. أ."، و"خالد"، إضافة إلى والد وشقيقي المجني عليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقيات.