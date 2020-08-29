إسرائيل لن تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب

قال محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن هيئة الشارقة الجهة المنظمة لمعرض الشارقة، نفت مشاركة إسرائيل، في معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته المقبلة المزمع إقامتها في الفترة من 4 إلى 14 نوفمبر 2020.

وأضاف "رشاد" لـ"الوطن" أن اتحاد الناشرين العرب لا يعرف أسماء الدول المشاركة إلى الآن، لكن عندما وجه الناشر بشار بيشارو، الأمين العام للاتحاد السؤال إلى هيئة الشارقة، بعد الاتفاق الأخير بين الإمارات واسرائيل، نفت الهيئة بدورها مشاركة إسرائيل في المعرض.

وكانت هيئة الشارقة للكتاب قد أعلنت في يونيو الماضي عن بيع وحجز كامل المساحة المخصصة للناشرين في معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته 39، البالغة 14 ألفا و625 مترا مربعا، لتفتح بذلك الباب على الدورة الجديدة، التي من المقرر أن تنطلق في نوفمبر المقبل، وتجمع صنّاع الكتاب والمعرفة من مختلف اللغات والبلدان العربية والأجنبية، وتواصل مسيرة المعرض الذي يعد واحدا من أكبر ثلاثة معارض في العالم.