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محمود مسلم

طرح بوستر "بخور البركة" تمهيدا لبدء تصويره

كتب:

أبانوب رجائي
07:12 م | السبت 29 أغسطس 2020
بوستر فيلم بخور البركة

بوستر فيلم بخور البركة

نشر المخرج محمد سعدون بوستر فيلمه الجديد "بخور البركة" عبر حسابه الشخصي بشبكة تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، منذ قليل، معلقا عليه قائلا: "سكوت ح نصور قريبا.. #فيلم_بخور_البركة".

جدير بالذكر أن "بخور البركة" هو خامس تجربة إخراجية لمحمد سعدون، حيث قدم عدة أعمال منها: "انتظار" عام 2011، "صورة و برواز" 2013 ، "سكر ولاد" 2014 ، "عاليا" 2017 ، كما شارك في العديد من المهرجانات السينمائية المحلية و الدولية ومنها مهرجان الشارقة بسينما الطفل ومهرجان بغداد السينمائي ومهرجان سوس الدولي للفيلم القصير بالمغرب وحصل فيلم سكر ولاد على أفضل فيلم روائي قصير بمهرجان الفيلم القصير العربي بمملكة البحرين.

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