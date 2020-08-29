طرح بوستر "بخور البركة" تمهيدا لبدء تصويره

نشر المخرج محمد سعدون بوستر فيلمه الجديد "بخور البركة" عبر حسابه الشخصي بشبكة تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، منذ قليل، معلقا عليه قائلا: "سكوت ح نصور قريبا.. #فيلم_بخور_البركة".

جدير بالذكر أن "بخور البركة" هو خامس تجربة إخراجية لمحمد سعدون، حيث قدم عدة أعمال منها: "انتظار" عام 2011، "صورة و برواز" 2013 ، "سكر ولاد" 2014 ، "عاليا" 2017 ، كما شارك في العديد من المهرجانات السينمائية المحلية و الدولية ومنها مهرجان الشارقة بسينما الطفل ومهرجان بغداد السينمائي ومهرجان سوس الدولي للفيلم القصير بالمغرب وحصل فيلم سكر ولاد على أفضل فيلم روائي قصير بمهرجان الفيلم القصير العربي بمملكة البحرين.