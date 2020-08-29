تقرير عذرية "شقيقتي قنا" المذبوحتين في قوص يزيد الجريمة غموضا

لايزال الغموض يسيطر على واقعة العثور على شقيقتين مذبوحتين داخل منزلهما بإحدى قرى مركز قوص بعد أن كشف الطب الشرعي أن الشقيقتين عذراوان ليحسم التقرير الجدل، واتجاه الشكوك إلى أن الجريمة بدافع الشرف.

وقال مصدر أمني إنه يتم حاليا فحص واستجواب عدد كبير من جيران وأقارب الشقيقتين نهي ونورهان فتحي الخطاري، كما أنه يجرى استجواب عدد من المسجلين خطر بالقرية والقرى المجاورة قد يكون دافع القتل هو الفشل في الاغتصاب والخوف من الفضيحة وأوضح المصدر بأنه تم التحفظ علي هاتفي المجني عليهما لفحص الأرقام والاتصالات خلال ال ٢٤ ساعة الأخيرة.

وأشار مصدر، إلى أن الطب الشرعي تسلم جثماني "نهى" و"نورهان" وتبين أنهما في العقد الثاني من العمر وترتديان كامل ملابسهما الداخلية والخارجية ومصابتان بجرح ذبحي حول الرقبة كما يوجد إصابات حول معصم اليدين والقدمين.

وأوضح المصدر أن التقرير المبدئي سوف يتم الانتهاء من كتابته وإرساله للنيابة العامة والخاص بالمؤشرات الأولى لسبب وفاة الشقيقتين بعد الانتهاء من تشريح الجثتين، وأما التقرير النهائي فسوف يتم إرساله إلى النيابة العامة خلال 15 يوما.

كان مدير أمن قنا تلقى إخطارا بالعثور على شقيقتين مذبوحتين داخل منزلهما في إحدى قرى مركز شرطة قوص، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثتي نورهان 17 سنة، وشقيقتها نهى 14 سنة مذبوحتين داخل منزلهما بدائرة المركز، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة.