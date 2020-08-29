"التخطيط": نتعاون مع إدارة المساحة العسكرية لرصد مخالفات البناء

قال المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزير التخطيط لشؤون التحول الرقمي، إن المشروع الذي أشار له الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال افتتاحه مشروعات قومية بمحافظة الإسكندرية، حول استخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية لتحديد مخالفات البناء أو التغيرات المكانية تم بدء الإعداد له منذ 2017، ومن بداية العام الحالي تم تغطية المنظومة بتوفير مركز تغييرات مكانية.

وأضاف "عبد الحفيظ"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "TeN"، أنه يتم التعاون الوثيق مع إدارة المساحة العسكرية في هذا المركز، لرصد كافة التغيرات التي تحدث على الأرض، قد يكون هذا التغير فيما هو مخالف وفيما هو قانوني، ويقوم المركز بمخاطبة المحافظات عن كل التغيرات التي تحدثت ومعرفة مواقفها القانونية، موضحًا أنه يمكن "أرجع بالصور 10 سنين فاتوا عشان اشوف التغيرات التي حدثت".

وأشار مساعد وزير التخطيط لشؤون التحول الرقمي، إلى أن تلك الميزة تكشف وتوضح بالدليل القاطع توقيت بناء المبنى بشكل محدد، فالبعض يدعي كذبًا بأن المبنى تم بناءه قبل صدور قانون التصالح أو قانون مخالفات البناء وغيرها.