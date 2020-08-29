هاني يونس يكشف تفاصيل تقديم منحة مجانية بكلية الطب لـ"بائع الفريسكا"

قال هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إنه تواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن طالب الثانوية المتفوق "بائع الفريسكا"، إبراهيم عبد الناصر، "قالي أنا بتصل بيه شخصيا يا هاني ومش عارف أوصله، التليفون مشغول، الظاهر إن مصر كلها بتكلمه، فقولتله هحاول وأتواصل معاه".

وأضاف "يونس" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه كتب على صفحته الشخصية على موقع فيس بوك رسالة موجهة للطالب أو الأشخاص الذين يعرفونه بضرورة التواصل معه، "مفيش دقائق وكلمني أحد المواطنين في القنوات الفضائية وقالي إن ده تليفون خاله، وإبراهيم نسي تليفونه في الساحل".

وتابع: "تواصلت مع خاله وكان إبراهيم جنبه وقولتله، أنا كمواطن مصري فخور بيك حاجة تشرف لينا كلنا، ومعالي الوزير عاوز يتواصل معاك، واتصلت بالدكتور خالد عبد الغفار، وفي ساعتها تواصل مع إبراهيم وقاله اللي انت عاوزه تحت أمرك".

وواصل: "إبراهيم قال للوزير أنا مقدم على كلية طب، فقاله الوزير إن شاء الله هتجيلك، وفيه منحة كاملة من الوزارة بشرط ضمان الحفاظ على التفوق الدراسي، وقاله عندك عرض تاني إن ممكن يروح جامعة أهلية، ولا سيما جامعة الجلالة اللي هتشغل كلية الطب السنادي لكنه قال لا أنا عاوز ابقى في كلية طب الإسكندرية وهيتواصل مع رئيس الجامعة لتقديم المنحة".