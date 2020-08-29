خبيرة تجميل توجه نصائح للفتيات أثناء وضع المكياج

وجهت زينة النجار، خبيرة المكياج والتجميل، نصائح للفتيات أثناء وضع المكياج، وأوضحت أن الهايليتر "الإضاءة" تستخدم في الوجه لكي نبرز جماله، "لو وجهك مدور محطش الهايليتر بالعرض، والأفضل وضعه بالورب"، كما أن لكل وجه طريقة في وضع الهايليتر لكي نبرز جمالياته.

وأضافت "النجار"، خلال حوارها في برنامج "هي وبس"، مع الإعلامية رضوى الشربيني، الذي يُعرض على شاشة "CBC سفرة"، أن من أكثر الأخطاء الشائعة لدى المرأة في المكياج، هي شراء "بلتات أي شادو كثيرة"، والإهمال في شراء الفرش، وهناك أخطاء في اختيار الألوان، "لو أنا فاتحة مينفعش أشتري بلاشر نبيتي، وكل وجه له لون مناسب".

وتابعت: "لو الفتاة لديها حبوب على الوجه، عندها مصحح الألوان، فلو الحبة لونها أحمر أضع عليها أخضر لكي تختفي، والحبوب البارزة فالفاوندشن مش هيخليها فلات"، مستطردة: "الهايليتر لا يضع أبدًا على (الفسفوسة) التي تظهر في الوجه، وكأننا بنقول للناس في الشارع بصوا على الحباية".

وواصلت: "هناك قواعد لوضع الرموش، فالعيون المبطنة يناسبها الرموش التي تكون سمك واحد، والعيون القريبة لا تكون الرموش عالية فيها من قدام، والعيون المدورة والواسعة نستخدم الرموش اللي تكون من وراء أطول وقدام أقصر".