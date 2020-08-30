"أبوظبي الإسلامي" يقتنص جائزتي الأفضل في مجال الخدمات الرقمية من مجلة "جلوبال فاينانس"

فاز مصرف أبوظبى الإسلامى - مصر بجائزتين ضمن فئة أفضل البنوك الرقمية لعام 2020 من مجلة «جلوبال فاينانس» العالمية، ليصبح بذلك الأفضل عن فئتى «خدمة دفع الفواتير» و«تسويق وخدمات وسائل التواصل الاجتماعى» فى مصر، وذلك ضمن الإعلان عن الجولة الأولى من الفائزين على مستوى كل دولة على حدة، ومن المقرر أن تقوم مجلة «جلوبال فاينانس» بالإعلان عن أفضل بنك فى هاتين الفئتين على المستوى الإقليمى والعالمى أيضاً بنهاية العام الحالى.

المصرف ينجح فى الفوز بجائزة الأفضل عن فئتى "خدمة دفع الفواتير" و"تسويق وخدمات وسائل التواصل الاجتماعى"

وقد شهد مصرف «أبو ظبى الإسلامى - مصر» تحولاً كبيراً فى سلوكيات العملاء، حيث سجل زيادة ملحوظة فى معدل استخدام قنواته المصرفية الرقمية على مستوى مختلف فئات الخدمات المصرفية للأفراد والشركات خلال النصف الأول من عام 2020 بعد انتشار جائحة فيروس كورونا.

ويعكس فوز البنك بهاتين الجائزتين التحولات الكبيرة التى شهدتها سلوكيات العملاء فى استخدام القنوات الرقمية مع انتشار فيروس كورونا، حيث اتجه المصرف لتيسير وتغيير المسار التقليدى فى الخدمات المصرفية، وأعلن عن العديد من المزايا المقدمة من خلال الخدمات المصرفية الجديدة عبر الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول، والتى تتيح للعملاء أفضل تجربة مصرفية إلكترونية دون الحاجة لزيارة الفرع أو الاتصال بمركز خدمة العملاء.

من جانبه، أعرب محمد على، المدير التنفيذى والعضو المنتدب للبنك، عن اعتزازه بفوز المصرف بهاتين الجائزتين من مجلة «جلوبال فاينانس»، موضحاً أن تطوير الخدمات المصرفية الرقمية يعتبر ضمن الأهداف التى يسعى المصرف لتحقيقها بصفة مستدامة، موضحاً أن أزمة كورونا أسهمت فى تحفيز عملية التحول الرقمى، حيث توجه القطاع المصرفى نحو تطوير الخدمات الرقمية بوتيرة أسرع من المعتاد لتلبية الحاجة إلى التباعد الاجتماعى واللجوء للمعاملات غير الورقية، مضيفاً: «انطلاقاً من مكانتنا الرائدة، فقد قررنا الاستفادة من هذه التجربة فى تعزيز مزايا خدماتنا المصرفية الرقمية استناداً إلى نهج يركز على العملاء، وهو ما يتم من خلال تحديد أولويات احتياجاتهم وتوفير خدمات مصممة خصيصاً لتتيح الإدارة الذاتية لحسابات الأفراد والشركات على نحو أفضل وبطريقة آمنة».

وكان مصرف «أبوظبى الإسلامى - مصر» قد توّج فى مطلع هذا العام بعدة جوائز، منها جائزة أفضل مؤسسة مالية إسلامية فى مصر لعام 2020 من «جلوبال فاينانس»، وأفضل بنك إسلامى لعام 2020 من مجلة «ذا بانكر»، وأيضاً جائزة أفضل بنك إسلامى لعام 2020 من «وورلد فاينانس نيوز».