"عَوده" يتحدى كورونا ويحقق أرباحا بنحو مليار جنيه خلال النصف الأول من 2020

تمكن بنك «عَوده - مصر» من تحقيق نمو فى أعماله بالرغم من التحديات التى يواجهها العالم أجمع فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث شهدت نتائج أعمال البنك ارتفاعاً ملحوظاً، إذ أظهرت المؤشرات ارتفاع أرباح البنك قبل خصم ضرائب الدخل لتصل إلى 975 مليون جنيه مصرى، وبلغ صافى أرباح البنك 651 مليون جنيه مصرى خلال النصف الأول من العام الجارى.

هذا وقد بلغ إجمالى أصول بنك «عَوده» ما يقرب من 77 مليار جنيه مصرى، فى حين ارتفعت حقوق الملكية إلى 7 مليارات جنيه مصرى فى يونيو 2020، وسجل معدل كفاية رأس المال 24.98% ما يعكس الكفاءة المالية للبنك وقدرته على التوسع فى الاستثمارات والتمويل.

ومن جانبه، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذى للبنك، إن المؤشرات الإيجابية التى حققها البنك تعزز من وجوده فى السوق المصرفى المصرى بقوة واستكمالاً لخططه التوسعية بمصر.

وقد بلغت محفظة التجزئة المصرفية ما يقرب من 9 مليارات جنيه مصرى فى يونيو 2020 مقارنة بـ8 مليارات جنيه مصرى فى ديسمبر 2019 بنسبة زيادة قدرها 13%، وسجلت محفظة ودائع العملاء ما يقرب من 67 مليار جنيه مصرى فى يونيو 2020 بنسبة زيادة قدرها 2% مقارنة بديسمبر 2019 والتى بلغت آنذاك 66 مليار جنيه مصرى.

كما عمل البنك خلال عام 2020 على مساندة الاقتصاد الوطنى المصرى عبر المشاركة فى عدد من المبادرات التى أطلقها البنك المركزى، حيث حرص على تقديم تسهيلات ضمن المبادرة التى تُقدر بنحو 8.2 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2020، كما يمتلك حالياً عدداً من الحالات الائتمانية قيد الدراسة، التى من المقرر أن تدخل ضمن تمويلات البنك فى إطار مبادرة الصناعة.