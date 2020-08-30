سكان فيصل يطالبون شركة الشرب بسرعة إصلاح العطل: مصالحنا متعطلة

حالة من الغضب عبّر عنها عدد من سكان منطقة فيصل بمحافظة الجيزة بسبب انقطاع المياه عن أغلب أحياء المنطقة منذ صباح الأربعاء وحتى مساء السبت، الأمر الذي أدى لاستياء الجميع ودفعهم إلى تقديم شكاوى وبلاغات لدى شركة مياه الشرب بالجيزة لمعرفة السبب والعمل على إصلاحه بشكل سريع.

مصطفى كامل، 35 عاما، مترجم، يقطن بشارع كفر طهرمس منذ 14 عاما، يقول "كامل" إنّ سكّان المنطقة لا يكفون عن الشكوى من انقطاع المياه لساعات طويلة خلال اليوم، الأمر الذي اضطرهم إلى الاستعانة بخزانات للاحتفاظ بالمياه واستخدامها عند انقطاعها على مدار اليوم: "حتى المياه اللي بتييجي بنكون مش نظيفة أوي ورغم إني بستعمل فيلتر خمس مراحل بس برضو بيكون فيها شوائب، وبعد ما كانت بتيجي كام ساعة في اليوم حالياً بقالنا يومين مافيش مياه خالص والخزانات فضيت ومش لاقيين حبة مياه حتى نغسل وشنا ولا عارفين نقضي مصالحنا ومتعطلين عن كل حاجة"، ويتابع: "لما فقدنا الأمل إنها تيجي وعشان الحر ده وما فيش غنى عن الميه بدأت أشتري أزايز مياه معدنية نمشي بيها حالنا رغم كونها مكلفة جداً عليا بس مافيش حل تاني قدامنا لحد ما لمشكلة تتحل"، ويقول: "ورغم كده الفواتير جايه زيادة يعني بدفع حوالي 100 جنيه شهرياً رغم إني مابستخدمش ولا ب20 جنيه مياه". ويشير "كامل" إلى أنّ بعض جيرانه لجأوا إلى عمل طلمبات رفع المياه: "كل واحد بيحاول يشوف حلول تكون مش مرهقة مادياً ليه وفي نفس الوقت تضمن له وجود المياه حتى لو مش هيستعملها للشرب".

الوضع المأساوي ذاته يعاني منه محمد بركات، 28 عاما، حيث يقول "بركات" الذي يملك شقة ومكتب محاماة في شارع الطوابق المتفرع من شارع فيصل الرئيسي أنّ الوضع مزري للغاية خاصة في منزل يتواجد به أطفال: "المياه في الأيام العادية بتقطع أكتر من 16 ساعة في اليوم، وبنستناها بليل عشان نملى الجرادل ونعرف نروح مصالحنا ونمارس حياتنا، ودلوقتي قاطعة من الأربعاء الصبح، ومن كتر ما الوضع صعب شركة المياه نزلت عربيات كبيرة في المنطقة بتوزع مياه على الناس في الشوارع، يعني كل واحد بيجيب أي حاجة يملاها".

لم يختلف الوضع كثيراً بالنسبة لحسين محمد، أحد سكان منطقة اللبيني فيصل، فمنذ استمرار انقطاع المياه لليوم الثاني على التوالي وتحديداً الخميس الماضي توجه الشاب صاحب الـ25 عاما إلى شركة المياه لمعرفة السبب والجدول الزمني لإصلاح الأعطال لعودة المياه مرّة أخرى بشكل طبيعي للمنطقة: "قالولي الميه هترجع خلال الكام ساعة الجايين يعني بالكتير على المغرب بس اتفاجئنا إن العطل لسه مستمر وكل شويه يطلعوا تصريح إن خلاص هترجع وماشوفناش حاجة بقالنا أربع أيام، ولما بنتصل بالخط الساخن بتاع الشكاوى ماحدش بيعبرنا ولا بيدينا إجابة واضحة".