"القوى العاملة" تحرر 25 محضرا لمنشآت تخالف اشتراطات السلامة والصحة

حررت لجان السلامة والصحة المهنية بمحافظة الإسكندرية أكثر من 25 محضرا لمنشآت ومؤسسات وجهات عمل بالقطاع الخاص، مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية وعدم توافر مهمات الوقاية الشخصية للعاملين بهذه المنشآت.

تعاون بين القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية لثقل مهارات مفتشي السلامة والصحة المهنية

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قد وجه بالتنسيق مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة باستحداث خدمة توعوية جديدة للتواصل مع مفتشي ومفتشات السلامة والصحة المهنية الميدانين بجميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن طرق التواصل المعتادة من خلال الإشارات الهاتفية والكتابية والتواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن ذلك يأتي انطلاقًا من جهود الوزارة لتوفير بيئة عمل آمنة لحماية سلامة وصحة العمال وأصحاب الأعمال وحفاظًا على مقومات الإنتاج واستمرارية العمل حرصًا على الاقتصاد القومي.

ولفت إلى أن هذه الخدمة تهدف إلى دعم نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لطرفي الإنتاج من قبل الوزارة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد أن هذه المكالمات التوعوية تتم بشكل يومي من قبل مفتش ومفتشة إدارة السلامة والصحة المهنية بديوان عام الوزارة واستشاري منظمة العمل الدولية المتخصصين في هذا المجال مع عددا من المفتشين والمفتشات الميدانيين، وتستمر لمدة تتراوح ما بين 50 إلى 60 دقيقة.

اتخاذ الإجراءات المشدد لحماية الأطفال في مواقع العمل من المخاطر

وأوضح أنه يتم من خلال هذه الخدمة تناول الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وإجراءات السلامة والصحة المهنية لحماية العمال في ظل تلك الأزمة، فضلا عن حماية الأطفال "الحدث" في مواقع العمل من المخاطر في مكان العمل بشكل عام.

كما تهدف خدمة المكالمات إلى توحيد المفاهيم بين مختلف مجموعات المفتشين والمفتشات الميدانيين بالمحافظات المختلفة وتبادل الخبرات فيما بينهم حول السلامة والصحة المهنية للعمال وأصحاب الأعمال في مكان العمل.