قطع مياه الشرب عن الساحل الشمالي 36 ساعة بداية من 7 سبتمبر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، قطع مياه الشرب عن الساحل الشمالي ومركز ومدينة الحمام يوم 7 سبتمبر المقبل، لمدة 36 ساعة.

وقال، اليوم، الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، إن الشركة تعلن بناء على طلب الجهات المختصه بتأجيل قطع المياه عن مركز ومدينة الحمام وتوابعها، والقرى السياحية الواقعة على الشريط الساحلي، بداية من الكيلو 61 بالساحل الشمالي وحتى الكيلو 79 بسبب أعمال نقل خطوط المياه المتعارضة، مع طريق الخدمة بالساحل الشمالي.

وأضاف "خالد"، اليوم، أن الشركة ستبدأ في قطع مياه الشرب يوم الإثنين 7 سبتمبر من الساعة الثامنة صباحا، وتستمر 36 ساعة.

وتهيب الشركة بجميع المواطنين والقرى السياحية تخزين احتياجاتهم من المياه قبل فترة الغلق، كما دبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق الحيوية "المستشفيات، ونقاط الإسعاف، وأقسام الشرطة، والمصالح الحكومية"، وعلى أي مواطن أو جهة لديها أي شكوى أو استفسار الاتصال على الخط الساخن لشركة مياه مطروح 125 من أي تليفون أرضي.