ألمانيا تدين محاولة اقتحام البرلمان من قبل متظاهرين ضد قيود كورونا

أدان وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، اليوم، محاولة متظاهرين اقتحام مبنى الرايخستاج في برلين خلال التظاهرة التي جرت للاحتجاج على القيود المفروضة للحد من انتشار وباء "كوفيد -19" وانتهت باعتقال 300 شخص.

وقال سيهوفر لصحيفة "بيلد" اليومية، إنَّ محاولة "متطرفين ومثيري اضطرابات" اقتحام مبنى الرايخستاج مقر مجلس النواب الألماني "والمركز الرمزي لديمقراطيتنا"، هي أمر "غير مقبول".

واقتحم مئات المحتجين، مساء السبت، الحواجز الأمنية لصعود الدرج المؤدي إلى مدخل مبنى الرايخستاج.

وتمكّنت الشرطة في اللحظة الأخيرة من منعهم من دخول المبنى مستخدمة البخاخات لتفريق الحشد، واعتقلت عدد من الأشخاص.

و"الرايخستاج"، المقر حيث يعقد النواب الألمان اجتماعهم العامة، له طابع رمزي كبير، وأحرق النازيون في 1933 المبنى وقبته في عمل اعتبر المؤرخون أنه كان يهدف إلى ضرب ما تبقى من الديمقراطية الألمانية في مرحلة ما بين الحربين العالميتين.