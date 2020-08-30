الجريدة الرسمية تنشر قرارا لـ"عزازي علي عزازي" بعد 6 سنوات من وفاته

بعد قرابة 6 سنوات على وفاته، نشرت "الوقائع المصرية"، ملحق "الجريدة الرسمية"، اليوم، في عددها رقم 192، الصادر بتاريخ 29 أغسطس 2020، قرارا للدكتور عزازي على عزازي، محافظ الشرقية الأسبق، أصدره في يوم 24 أغسطس 2011.

كان "عزازي"، قد تولى منصب محافظ الشرقية، عقب "25 يناير"، وعانى من مرض في الكبد، حتى وافته المنية خلال شهر مارس عام 2014.

حمل قرار "المحافظ المتوفي"، رقم 6594 لسنة 2011، والذي صدر بناءً على مذكرة من رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، والمجلس التنفيذي للمحافظة.

واشتمل القرار على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1265 مترا مربعا تقريبا، ملك مجلس مدينة الزقازيق، والمطلة على شارع الفالوجا بقسم الحريري بحي أول الزقازيق، لصالح "الجامعة"، والمقام عليها مباني المدينة الجامعية لـجامعة الزقازيق.

وتضمن "القرار"، تخصيص قطعة أرض مساحتها 1862 مترا مربعا ملك مجلس مدينة الزقازيق بحي الزقازيق ثاني، والمقام عليها مباني المدينة الجامعية لصالح جامعة الزقازيق.

ووفقا لـ"قرار المحافظ"؛ فإنه يحق لجامعة الزقازيق اتخاذ كل الإجراءات المقررة قانونا لإحلال وتجديد المباني المقامة على قطعتي الأرض محل التخصيص، وذلك لتقديم خدمة متميزة لطلاب المدن الجامعية.

ورغم إصدار المحافظ لقرار قبل قرابة 9 سنوات، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ؛ حيث أنه رهن في المادة الرابعة للقرار سريان القرار بتاريخ النشر بالوقائع المصرية، ليُعمل به اعتبارا من "تاريخ نشره".

وتكررت وقائع نشر قرارات في الجريدة الرسمية والوقائع المصرية بعد فترة طويلة من صدورها، وهو ما يعزي لتوقيت إرسال الجهات المعنية للقرار إلى المطابع الأميرية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، ليتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالنشر، وتصدر ضمن عدد أصلي لـ"الجريدة الرسمية" أو ملحقها "الوقائع المصرية"، أو ضمن "عدد تابع".