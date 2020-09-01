تطبيق مواعيد العمل الجديدة في البنوك اليوم

تبدأ البنوك العاملة في السوق المصرية اليوم الثلاثاء، 1 سبتمبر، تطبيق قرار البنك المركزى المصري، الذي نص على "تعديل مواعيد عمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، بدءًا من أول سبتمبر 2020، لتصبح بالنسبة للجمهور من الساعة الـ8:30 صباحًا إلى الساعة الـ3 عصرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الساعة الـ4 عصرًا".

جدير بالذكر أن المواعيد الحالية لعمل البنوك، للجمهور من الساعة الـ8.30 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الـ3 عصرًا