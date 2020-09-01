رئيس التحرير

محمود مسلم

تطبيق مواعيد العمل الجديدة في البنوك اليوم

كتب:

حسن عثمان
05:24 ص | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
البنك المركزى

البنك المركزى

تبدأ البنوك العاملة في السوق المصرية اليوم الثلاثاء، 1 سبتمبر، تطبيق قرار البنك المركزى المصري، الذي نص على "تعديل مواعيد عمل البنوك العاملة فى السوق المحلية المصرية، بدءًا من أول سبتمبر 2020، لتصبح بالنسبة للجمهور من الساعة الـ8:30 صباحًا إلى الساعة الـ3 عصرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الساعة الـ4 عصرًا".

جدير بالذكر أن المواعيد الحالية لعمل البنوك، للجمهور من الساعة الـ8.30 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، وللموظفين من الساعة الـ8 صباحًا وحتى الـ3 عصرًا

اقرأ المزيد:

النواب يصوت نهائيا على قانون البنك المركزى الأسبوع المقبل

البنك المركزى يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

البنك المركزى يراجع أسعار الفائدة غداً.. وتوقعات بالتثبيت

مشروعات النواب تؤجل اجتماعها لغياب ممثلى البنك المركزى وجهاز المشروعات