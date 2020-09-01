اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية للتنسيق بحد أدنى 77.40% لـ"الشعبة العلمية" و67.80% لـ"الشعبة الأدبية"

تنطلق اليوم المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ«العلمى»، بعدد 194 ألفاً و448 طالباً، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ«الأدبى» بعدد 60 ألفاً و64 طالباً بإجمالى 254 ألفاً و512 طالباً للمرحلة.

"نجم": "حلوان" أنهت الاستعدادات لاستقبال الطلاب

وأكد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة أنهت جميع الاستعدادات المتعلقة بتنسيق المرحلة الثانية، لافتاً إلى أن معامل الكليات المعدة لتسجيل الرغبات على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب والطلاب الوافدين للتقدم لكليات وبرامج الجامعة، وسيتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التى تم تطبيقها فى المرحلة الأولى.

وأضاف «نجم»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه سيُمنع دخول أى طالب إلى معامل التنسيق المختلفة دون ارتداء كمامة، للمحافظة على الطلاب ومرافقيهم من الإصابة بأى مرض، ولمواجهة فيروس كورونا، منوهاً بأن الجامعة قامت بتوفير 6 معامل داخل وخارج الحرم الجامعى، هى «المعمل المركزى بالحرم الجامعى بعين حلوان، ومعمل كلية الهندسة بحلوان، والهندسة بالمطرية»، وسيتم بعد انتهاء اختبارات القدرات استقبال الطلاب فى معامل كليات التربية الموسيقية والفنون الجميلة والتربية الرياضية بنين بالهرم.

فى سياق آخر، تنتهى غداً فترة التقديم للجامعات الأهلية بعدما قررت وزارة التعليم العالى مدها 3 أيام بعد الموعد المقرر لها، بسبب الإقبال الشديد من الطلاب منذ فتح باب التسجيل للتقدم للجامعات الدولية الأهلية «الملك سلمان الدولية بفروعها بالطور ورأس سدر وشرم الشيخ»، و«الجلالة»، و«العلمين الدولية»، فى تنسيق 2020 للثانوية العامة.

"الخشت": التفكير السليم تترتب عليه تصرفات صحيحة

وفى جامعة القاهرة قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أمس، خلال ندوة «استعادة الوعى» بكلية دار العلوم، إن التقدم والسلوك يرتبطان بالوعى والتفكير الذى يحكم العقل، فالتفكير السليم تترتب عليه تصرفات صحيحة والعكس صحيح، لذلك كانت الخطوة الأولى للأنبياء هى تغيير الوعى وضبط عملية التفكير، مؤكداً أن الانتماء والولاء لا يعنى السير وراء كل معلومة يقولها القدماء، لأن القرآن الكريم أمرنا باتباع الحجج العقلية.

وأوضح أن الدين هو القرآن والسنة الصحيحة فقط، وما جاء بعد ذلك هو خطاب دينى بشرى، ولا بد من الانتباه إلى المغالطات والحجج السوفسطائية التى قد يستخدمها البعض، ويجب التمييز بين الدين والخطاب الدينى، فالخطاب الدينى البشرى هو الذى يجرى عليه التطوير والتجديد وليس الدين نفسه.

من جانبه أصدر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات لتسليط الضوء على مواصلة الجامعات المصرية تميزها ضمن أبرز التصنيفات العالمية بفضل التوسع فى إنشائها وتطويرها.

وأشاد التقرير بجهود الدولة فى تطوير التعليم العالى والتوسع فى الجامعات الأهلية والمجمعات التكنولوجية، حيث زادت الجامعات الحكومية بنسبة 17.4%، لتصل إلى 27 جامعة عام 2019/ 2020، مقارنة بـ23 جامعة عام 2014/ 2015، فضلاً عن زيادة الكليات والمعاهد بالجامعات الحكومية بنسبة 23.2%، لتصل إلى 494 كلية ومعهداً عام 2019/ 2020، مقارنة بـ401 كلية ومعهد عام 2014/ 2015، كما تمت زيادة البرامج الجديدة لتخصصات تخدم سوق العمل بنسبة 59.3%، لتصل إلى 188 برنامجاً عام 2019/2020، مقارنة بـ118 برنامجاً عام 2014/ 2015.

وأظهر التقرير زيادة الجامعات الخاصة والأهلية بنسبة 94.4%، لتصل إلى 35 جامعة عام 2019/ 2020، مقارنة بـ18 جامعة عام 2014/ 2015، وبلغت الاعتمادات المالية للتوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية التابعة للجامعات الحكومية 30 مليار جنيه عام 2020/ 2021، وجارٍ البدء فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 10 جامعات أهلية جديدة هى (حلوان- أسيوط- بنى سويف- بنها- أسوان- المنيا- المنصورة- قناة السويس- بورسعيد- سوهاج)، فى حين تم تنفيذ 5 مجمعات للإبداع التكنولوجى تضم فروعاً لمعاهد التدريب التابعة لوزارة الاتصالات فى جامعات حكومية، وجارٍ تنفيذ 6 أخرى.

ورصد التقرير زيادة عدد الطلاب المقيدين بالجامعات والمعاهد الحكومية بنسبة 15.4%، ليصل إلى 3 ملايين طالب وطالبة عام 2019/ 2020، مقارنة بـ2.6 مليون طالب وطالبة عام 2014/ 2015.

وفى سياق آخر أدى طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، أمس، امتحان الدور الثانى فى مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم بإجمالى 8036 طالباً، وامتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لشعبة الرياضيات بإجمالى 1801 طالب، وامتحان علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية بإجمالى عدد 425 طالباً، فى ثامن أيام امتحانات الدور الثانى للعام الدراسى 2019/ 2020.

وأدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الثانى فى اللغة الأجنبية الثانية (ورقة أولى) فى الفترة الأولى، وامتحان اللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فى الفترة الثانية، لطالب واحد، كما أدى طلاب مدرسة المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا امتحان الدور الثانى فى اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الأحياء والجيولوجيا) لشعبة العلوم، واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات) لشعبة الرياضيات.

وقال الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أجواء الامتحان خلال اليوم الثامن سارت بشكل جيد ومنضبط، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول كراسات الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

4 حالات غش فى "ملاحق" الثانوية

وأضاف أن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى بغرفة العمليات المركزية رصد 4 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، بمحافظات «القاهرة (إدارة السلام)، بنى سويف (إدارة الواسطى)، المنيا (إدارة ديرمواس)، الشرقية (إدارة أبوحماد)»، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.