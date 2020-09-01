مقرر قانون التصالح بالمهندسين: التعدي على الأراضي حدث عشوائيا

قال المهندس شبل ضحى مقرر اللجنة المركزية لقانون التصالح بنقابة المهندسين ونقيب المهندسين بالمنوفية، إن التعدي على الأراضي تم بطريقة عشوائية ولم يتم احترام خط النظر ولا الشوارع وعدم اتباع أي مظهر حضاري، مشيرًا إلى أن منطقة الدلتا تغيرت.

وأضاف "ضحى" خلال لقائه مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc": "المصيبة الأكبر إننا حولنا لمناطق أشبه بالعشوائيات وتحولت لكارثة"، مشيرًا إلى أن القاهرة التي كانت متفوقة على باريس وكان يظهر جمالها في أفلام زمان انتشرت فيها العشوائية البشعة ولم تترك العشوائية العاصمة أو المحافظات وانتشرت في مصر بالكامل.

وعن كواليس قانون التصالح قال "ضحى": "كنت في مجلس النواب وكنا في جلسة استماع استمرت 9 ساعات وأنا قلت من عشرات السنين والعشوائية موجودة ونطلع ونرجع نتحسر على مصر وحال المحليات وفيه حاجة اسمها خط النظر وده كان موجود في القاهرة في العهد الملكي ولحد الستينات إلى أن بدأنا من أوائل السبعينيات بدأ المنحنى ينحدر في هذه العشوائية".

وشدد على أنه كان يجب الحسم في تقنين المخالفات ووقف تراخيص البناء لإعادة الانضباط للشارع ومراجعة التراخيص الممنوحة مضيفًا: "بقول إن فرصة الشهر ده أهيب بالجميع التصالح لأني بوثق 3.5 مليون منشأة مخالفة ومن الممكن مع اللخبطة أو هزة أرضية مش هتلاقي مناطق كاملة" مؤكدًا أن قانون التصالح لا يقبل التصالح على 8 محاذير.