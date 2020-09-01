"القرش": التعدي على الأراضي الزراعية يهدد الأمن القومي

اعتبر المهندس محمد القرش، معاون وزير الزراعة، أن التعديات على الأراضي الزراعية تشكل تهديداً للأمن القومي، وشدد على ضرورة التصدي لهذا الملف ووقف كافة التعديات على الزراعات وأملاك الدولة، والتصدي لجميع مخالفات البناء.

كما دعا "القرش" إلى الإسراع في تنفيذ قانون التصالح، وقال خلال لقائه مع برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر فضائية CBC: "لو انتظرنا هنبقى في وضع مأساوي".

وأضاف معاون وزير الزراعة: "إننا نتوسع بشكل أفقي في الأراضي الزراعية، وتكلفة استصلاح الفدان تصل إلى 500 ألف جنيه بخلاف المرافق اللازمة له".

وكشف "القرش" عن حجم التعديات على الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أنها بلغت 2 مليون حالة، بمساحة إجمالية حوالي 88 ألف فدان، مشيراً إلى أن مصر تقوم باستصلاح مساحة كبيرة من الأراضي، وتابع: "إننا نكتفي من بعض المحاصيل ونستورد بعضها، ونصدر البعض الآخر".

وأشار إلى أن عدد السكان يبلغ حالياً حوالي 104 ملايين، ومن المتوقع في عام 2030 أننا سنحتاج إلى زيادة مساحة اكبر من الرقعة الزراعية، محذراً من عواقب استمرار التعديات على الأراضي الزراعية.