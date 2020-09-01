اليوم.. بدء استقبال التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية

تبدأ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ولمدة 15 يوماً، في استقبال طلبات التظلمات على نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019 / 2020.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن الطالب يحق له التظلم على أي عدد من المواد، بشرط سداد 100 جنيه رسوم عن كل مادة، بعدها يتم توجيهه إلى لجنة النظام والمراقبة، لتقديم التظلم والاطلاع على كراسة الإجابة في نفس اليوم.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد اعتمد نتيجة الدور الأول للدبلومات الفنية للعام الدراسي 2019 / 2020 صباح أمس.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفن، إنه تم إجراء امتحانات الدبلومات الفنية هذا العام وسط إجراءات احترازية مشددة، بسبب فيروس "كورونا" المستجد، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المقيدين في لجان امتحانات الدبلومات الفنية، بجميع أنواعها، بلغ 755 ألف و276 طالباً وطالبة، حضر منهم 752 ألف و273 طالباً وطالبة، موزعين على 2986 لجنة.