إزالة 15 مخالفة تعديات على الري و13 إشغال طريق بالمنوفية

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا، بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، أسفرت عن تنفيذ 15 قرار إزالة تعديات على منافع الري، بقرية "طنوب"، بمساحة إجمالية 1959 متراً مربعاً.

تم تنفيذ الحملة بناءً على توجيهات محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، وتحت إشراف رئيس مركز ومدينة تلا، المهندس أشرف عمار، وبقيادة نائب رئيس المدينة، إسلام القاضي، وبمشاركة قوات الشرطة ومسئولي مجلس المدينة، ورئبس الوحدة القروية بـ"كفر ربيع"، باسم الجزار.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا من تنفيذ 13 قرار إزاله إشغالات طريق بدائرة المركز، تتمثل في سلالم وأرصفه وأسوار تغلق الشارع العام بقرى تلا، بالتنسيق مع مركز الشرطة، وبحضور نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القرى، ورئيس الوحدة المحلية لقرية "بابل".