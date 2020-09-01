إزالة 191 حالة تعديات على الزراعات وأملاك الدولة بقنا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة قنا حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء العشوائي، بالتنسيق مع وحدة متابعة إزالة التعديات بديوان عام المحافظة، وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا.

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الحملات أسفرت عن إزالة 191 حالة تعديات مختلفة، مؤكداً استمرار أعمال ازالة التعديات، كما شدد على عدم التهاون مع المخالفين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية، بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، والتصدي لجميع مخالفات البناء العشوائي.