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"تجارية دمياط" تبدأ تلقي طلبات المشاركة في معارض الأثاث بالصعيد

كتب:

سهاد الخضري
09:15 ص | الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
ارشيفية

ارشيفية

أعلنت شعبة الأثاث بالغرفة التجارية في دمياط، اليوم، عن بدء تلقي طلبات الاشتراك في معارض الثاث المقرر إقامتها بعدد من محافظات الصعيد، تشمل محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وذلك خلال شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الجاري، وشهر يناير 2021، بواقع معرض كل شهر.

ووفقاً للغرفة التجارية، تتضمن شروط الاشتراك تقديم صورة للسجل التجاري باسم الحاجز، ولا تقبل سجلات بأسماء أخرى، مع تقديم الطلب ودفع مبلغ 1000 جنيه جدية اشتراك، لحين إجراء قُرعة علنية لاختيار المشاركين.

ويبدأ تلقي الطلبات يومياً في أوقات العمل الرسمية، اعتباراً من بداية سبتمبر ولمدة أسبوعين حتى 15 سبتمبر، ويتم تلقي الطلبات بمبنى الغرفة التجارية بدمياط، إدارة الشؤون الاقتصادية في الدور الرابع.

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