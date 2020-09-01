صحة المنوفية: شفاء 33 حالة "كورونا" وتحويل آخرين للعزل المنزلي

أكد مصدر مسئول في مديرية الصحة بمحافظة المنوفية شفاء 33 مصاباً بفيروس "كورونا" المستجد، في عدد من مراكز العزل على مستوى المحافظة، وخروجهم من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء بشكل كامل، مشيراً إلى أنه تم تحويل عدد آخر من المصابين إلى العزل المنزلي، بعد تحسن حالاتهم، لاستكمال العلاج تحت إشراف مديرية الصحة.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه لابد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة للحد من عودة انتشار فيروس "كورنا" مرة أخرى، موضحاً أن محافظة المنوفية تشهد تسجيل حالات بسيطة في بعض أيام الأسبوع، خلال الفترة السابقة، بينما تسجل "صفر" إصابات في أيام أخرى.

وسجلت محافظة المنوفية أكثر من 5000 حالة شفاء بين المصابين بالفيروس المستجد، بنسبة تخطت 70%، كما ارتفعت حالات الشفاء بين الأطقم الطبية خلال الفترة الحالية بشكل ملحوظ.