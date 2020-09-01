إزالة 29 تعدِ على أملاك الدولة وتلقي 16 طلب تصالح بدمياط

شنت الأجهزة التنفيذية في محافظة دمياط حملة مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، برئاسة اللواء خالد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، وبحضور اللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد كمال، مساعد مدير الأمن للشئون المالية، والعميد عمر الفداوي، مأمور قسم شرطة رأس البر، والرائد كريم الشهاوي، رئيس مباحث قسم شرطة رأس البر، ومفتشي مباحث القسم.

أسفرت الحملة عن إزالة 29 حالة تعديات على أملاك الدولة، وتلقي 16 طلب تصالح في بعض مخالفات البناء الواقعة بنطاق مركز ومدينة دمياط، والتي تتبع هيئة الأوقاف بمساحة إجمالية 2101 متراً مربعاً.

وقد تضمنت الإزالات 6 تعديات على أملاك الدولة، تابعة لولاية الوحدة المحلية، والموارد المائية والري بمركز ومدينة فارسكور، وذلك على مساحة 558 متراً، بالإضافة إلى 18 حالة بمركز ومدينة الزرقا، تابعة لولاية الموارد المائية والري "جسور النيل"، بمساحة 630 متراً، كما تم إزالة 5 حالات تعديات على أملاك الدولة تابعة لولاية الوحدة المحلية بمدينة رأس البر، بمساحة 735 متراً مربعاً.