عاجل.. خام برنت يرتفع بنسبة 1.06%

ارتفعت أسعار النفط خام برنت العالمي، اليوم، خلال بدء التعاملات لليوم الثاني على التوالي بعد انخفاضه لمدة 5 أشهر، حيث ارتفع إلى 45.76 دولار للبرميل بنسبة 1.06%.

وشهدت أسعار النفط ارتفاعا بدأ من أمس ليكسر حاجز الخسائر المتتالية خلال الشهور الماضية.

وكانت أسعار النفط، شهدت انخفاضا كبيرا خلال الشهور الماضية، بفعل تأثير فيروس كورونا على الأسواق العالمية، وأنشطة المصانع، خاصة بعد فرض حظر التجوال الكلي في عدد من الدول، ما أدى إلى قله استخدام وسائل المواصلات واستهلاك الوقود، وإيقاف عمل المصانع والحياه الاقتصادية بشكل كبير.