أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-9-2020 في مصر

سجلّت أسعار الذهب استقرارًا لليوم الثاني على التوالي بمحلات الصاغة، ليستقر سعر المعدن النفيس عند نفس النقطة منذ أمس الأول، وذلك بعد أن شهد حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض نتيجة للتغيرات الاقتصادية إزاء فيروس كورونا المستجد، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم، الثلاثاء 1 سبتمبر على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 983 و987 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 860 و864 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 737 و741 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و912 جنيهًا.

رحلة الذهب خلال يومين

وخلال أمس ارتفعت أسعار الذهب العالمية مع هبوط الدولار إلى أدنى مستوى في عامين بفعل تحول نحو مزيد من التيسير في السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، لكن المعدن النفيس سجل أول انخفاض شهري في خمسة أشهر، وذلك وفقًا لوكالة رويترز.

وقال محللون إنّ تراجع الدولار وتوقعات بأنه سيعاني مزيدًا من الضعف ساهما في ارتفاع محدود في أسعار الذهب.

وهبط الدولار لأدنى مستوى في أكثر من عامين أمام سلة من العملات مع تعرضه لضغوط من أحدث متوسط للتضخم يستهدفه البنك المركزي الأمريكي والذي يسمح لأسعار الفائدة بأن تبقى منخفضة حتى إذا ارتفع التضخم قليلًا في المستقبل.

ومن شأن أسعار الفائدة المنخفضة أن تعطي دعمًا للذهب وهو أداة للتحوط من التضخم وانخفاض قيم العملات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 2.8%، إلى 28.26 دولار للأوقية مسجلة خامس شهر من المكاسب.

واستقر البلاتين عند 930.61 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم حوالي 2% إلى 2248.50 دولار للأوقية، وسجل المعدنان كلاهما ثاني شهر على التوالي من المكاسب.

توقعات أسعار الذهب

وكان وصفي واصف رئيس شعبة الذهب، قال إنّه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب مجددًا، فبعد أن شهدت موجة من الارتفاع خلال الشهرين الماضيين بقيمة تخطت 1000 جنيها لعيار 24، متأثرًا بجائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع الاقتصاد العالمي، انخفضت الأسعار مره أخرى لتقترب من الأسعار الطبيعية.

ونصح رئيس شعبة الذهب المواطنين بالإقبال على شراء الذهب خلال فترة التراجع في الأسعار متوقعًا ارتفاعه مرة أخرى، كما نصحهم بشراء السبائك الذهبية وتجنب شراء المشغولات حتى لا تكن هناك خسارة في سعر المصنعية.

وكان رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات قال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، إنّ الذهب يُعد الملاذ الآمن للاستثمار في كل دول العالم، وتلجأ إليه الحكومات والمؤسسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنّ ارتفاع وانخفاض الذهب في السوق المحلي يرتبط بأداء الاقتصاد العالمي.

ونصح رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المواطنين بشراء الذهب والاحتفاظ به لفترة طويلة، وليس شراءه من أجل بيعه في المستقبل القريب، إذ إنّ الذهب هو أداة لحفظ الأموال، خاصةّ وأنّنا شاهدنا الأيام الماضية ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب، ومن الممكن أن يشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا خلال الفترة المقبلة.