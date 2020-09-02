أوائل التعليم الفني يصلحون ما أفسدته الثانوية بالمنوفية

نجح طلاب التعليم الفني بمحافظة المنوفية في التربع على عرش الأوائل، حيث حصدت المحافظة أربعة مراكز بين أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية.

وجاءت الطالبة "حسناء محروس سعد سماحة"، بمدرسة أشمون الفنية التجارية المتقدمة، التابعة لإدارة أشمون التعليمية، في الترتيب الأول على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام خمس سنوات، تخصص إدارة تسويق.

واستطاع الطالب "محمد محمود عبدالرازق"، بمدرسة الشيخ محمد محمود عزب الفنية الصناعية المتقدمة نظلم خمس سنوات، التابعة لإدارة قويسنا التعليمية، الحصول على المركز الأول على مستوى الجمهورية، تخصص تبريد وتكييف.

كما احتل الطالب "مصطفى فؤاد عبده"، بمدرسة مياه الشرب والصرف الصحي بقويسنا، المركز الأول على مستوى الجمهورية، فيما احتل زميله بنفس المدرسة "محمود عادل محمود"، المركز الثاني.

وحصدت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية 12 مركزاً بين أوائل الدبلومات الفنية على مستوى قطاع طنطا، مما دفع عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" إلى اعتبار أن طلاب الدبلومات الفنية بمحافظة المنوفية يحاولون إصلاح ما أفسده طلاب الثانوية العامة، الذين لم يستطيعوا تحقيق سوى مركز وحيد فقط بين أوائل الجمهورية، وكان من نصيب الطالبة "سهيلة ايمن عبدالحكيم عبدالغني"، التي جاءت في المركز الثالث مكرر، على مستوى الجمهورية في القسم العلمي شعبة الرياضيات.

وحرص أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، على تقديم التهنئة للطلاب ومعلميهم على نجاحهم وتميزهم، مشيداً بالدور البارز لأسرهم، مما كان له عظيم الأثر في تفوق أبنائهم.

وأوضح "سويد"، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أن أسباب عدم تواجد عدد كبير من أبناء المنوفية ضمن أوائل الثانوية العامة، مقارنةً بالسنوات الماضية، جاء نتيجة خوف الطلاب من امتحانات الثانوية العامة في ظل الأوضاع الحالية، وتشديد الرقابة على الطلاب أثناء الامتحانات، بالإضافة إلي التوتر بين الطلاب نتيجة الخوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.