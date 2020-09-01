"اجتماعي الغردقة" يفتح شواطئه أمام الأهالي بطاقة 50%

فتح النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة أبوابه للجمهور، صباح اليوم الثلاثاء، بعد إغلاق دام لأكثر من 5 شهور، منذ ظهور جائحة "كورونا"، وذلك طبقاً للضوابط والاشتراطات الصحية التي أقرتها رئاسة الوزراء.

وشهدت شواطئ النادي الاجتماعي توافد مئات المواطنين، منذ الصباح الباكر، نظراً لأنه المتنفس الوحيد للمواطنين بمدينة الغردقة، في ظل غلق الشاطئ العام رقم 4، والمعروف بـ"شاطئ ميريت"، على كورنيش الغردقة، واقتصار الشواطئ الخاصة على نزلاء الفنادق من رواد السياحة الداخلية.

وعبر "حمدي غريب"، أحد مواطني الغردقة، عن سعادته بإعادة فتح النادي الاجتماعي، حيث أنه الشاطئ العام الوحيد المتاح الآن، مؤكداً أنه حرص على اصطحاب أبنائه إلى الشاطئ، مشيداً بالإجراءات الاحترازية والمسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي بين أعضاء النادي.

جاء قرار فتح النادي الاجتماعي بالغردقة بعد موافقة محافظ البحر الأحمر على المذكرة المقدمة من مجلس إدارة النادي، بشأن فتح أبوابه أمام الزائرين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي، لمواجهة فيروس "كورونا".

وكشف أشرف فؤاد، مدير عام النادي الاجتماعي، أنه تم فتح أبواب النادي طبقاً لقرار محافظ البحر الأحمر، بنسبة 50% من طاقته الاستيعابية، طبقاً للضوابط والاشتراطات، بواقع 700 زائر يومياً من أعضاء النادي، موضحاً أنه سيتم تخصيص 5 أيام لأعضاء النادي، ويومي الثلاثاء والاربعاء لغير الأعضاء.