17 سؤالا عن قانون التصالح يجيب عنها المتحدث باسم مجلس الوزراء

أجرى المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عددا من المداخلات الهاتفية، أمس، مع برامج التوك شو من أجل توضيح بعض النقاط الخاصة بقانون التصالح رصدناها لكم كما يلي:

1- إلى أي شيء يهدف قانون التصالح؟

الأصل في مخالفات البناء هو إزالة البناء المخالف، وقانون التصالح "جاب لك استثناء من الإزالة وبيقف بجوارك كمواطن ومنع من تطبيق الأصل اللي هو الإزالة"، وسيتم إزالة المخالفات لمن لم يتقدموا للتصالح.

2-هل ستمد فترة التصالح لمدة أخرى؟

لا يوجد مد مطلقا للتصالح حول مخالفات البناء بعد 30 سبتمبر، وأن ذلك يعتبر آخر موعد لإنهاء التصالح في مخالفات البناء، ولن يتم قبول طلبات أي طلبات بعد الموعد المحدد وبعد 30 سبتمبر لن يكون هناك أية استثناءات".

3- ماذا سيحدث لمن لن يتقدموا بطلبات للتصالح من المخالفين؟

القانون سيطبق بصرف النظر عن عدد المخالفين.

4- ماذا سيحدث في مخالفات البناء الحالية؟

أي مخالفة في قانون البناء سيتم إزالتها على الفور الآن، والقانون سيطبق على الجميع مهما كانت نسبة المخالفين.

5- كم عدد مخالفات التصالح؟

طلبات التصالح في مخالفات البناء بتجاوزت حتى الآن 600 ألف طلب، والرقم متغير كون الباب ما زال مفتوحا وسيستمر كذلك حتى 30 سبتمبر.

6- كم عدد مخالفات البناء في مصر؟

بعض الأرقام تقول إن هناك 3 ملايين مخالفة في البناء، والـ600 ألف أقل من 50% من إجمالي المخالفات ولكن الباب مفتوح حتى نهاية الشهر من أجل تلقي طلبات التصالح.

7- ماذا يفعل من يتظلم بسبب قيمة المصالحات؟

قانون التصالح في مخالفات البناء به لجنة "التظلمات" يستطيع أي شخص أن يلجأ لها أن كان متظلم من قيمة التصالح كونها تضمن العدالة وعدم وجود مغالاة في تطبيق القانون.

8- ماذا سيحدث بعد 30 سبتمبر لمن لم يتصالحوا؟

بعد 30 سبتمبر، سيتم قطع الخدمات عن الوحدات المخالفة أو إزالتها، حال عدم التصالح: "هذا الملف لا يحتمل المد كونه قضية تهدد الأمن القومي وتنفيذ القانون بها لا يمثل أي مبالغة".

9- ما عقوبة من لم يقم بتلوين واجهة عقاره؟

عقوبة قطع المرافق ستكون على العقارات التي لم تلون واجهة العمارة.

10- ما هو الفرق بين غرامات النيابة العسكرية وغرامات التصالح؟

غرامات النيابة العسكرية مختلفة عن غرامات التصالح، غرامات النيابة العسكرية ضد من خالفوا قرار رئيس الجمهورية بوقف البناء.

11- من يجب عليه أن يتقدم للتصالح؟

المالك الأصلي يجب عليه التصالح وأنه حال امتناعه عن التصالح يجب على من قاموا بشراء الشقق بالتصالح، والشخص المعني والمطالب بالتقدم لطلب تصالح على مخالفات البناء هو صاحب العقار، لكن في حالة هروبه أو عدم وجوده أو رفضة التصالح، أتاح القانون أن يقوم سكان العمارة سواء بشكل جماعي أو بشكل فردي، التقدم بطلب للتصالح ولو السكان مختلفين مع بعض في موضوع التصالح، روح قدم أنت، محدش ليه دعوة بجاره، أو باقي السكان، الدولة كفيلة أنها تتعامل مع من لم يتقدم.

12- حال وجود شخص تصالح مع الدولة في مخالفات البناء ويقيم في الدور التاسع من العقار، بينما باقي العقار لم يتقدم للتصالح، فما الموقف القانوني.. هتهد الدور الثامن وتسيب الدور التاسع إزاي؟.

القانون يحوي الكثير من الإجراءات التي يمكن تطبيقها ضد صاحب هذه الوحدة السكنية الذي لم يتصالح، "فيه حزمة من الإجراءات سيتم اتخاذها ضده مش إجراء واحد ومتشغلش نفسك بغيرك أو بجارك لو هما مش عاوزين يتجهوا معك للتصالح ابدأ بنفسك وتصالح أنت وتقدم بطلب للتصالح، هيجعلك تكتسب موقف قانوني قوي، سيب الباقي بقى للقانون، عندنا قوانين كفيلة للتعامل مع هذه الحالات، أكيد اللي مش اتصالح هينجوا بفعلته".

13-هل تصالح السكان يعفي صاحب العقار الهارب من عقوبة؟

الناس اللي تقدموا بالتصالح، ضمنوا مركز قانوني يحميهم من تطبيق الإزالة، أو أي عقوبات، لحين بدء التصالح، والمصالحة لن تُعفي صاحب العقار المخالف من العقوبة الجنائية، حتى إن تصالح سكان عقاره مع الدولة، ومش معنى السكان اللي في العقار بتاعه تصالحوا يبقى كده في مأمن وتظل العقوبة الجنائية تلاحقه، لأنه لم يتقدم للتصالح، كونه المّعني أصلا في التقدم بطلب التصالح، وهو أصلا الذي ارتكب المخالفة".

14- "لو أنا تقدمت بالتصالح لعقار عليه قضية بسبب البناء المخالف"، ما الموقف القانوني؟

تقديم المخالف طلب التصالح ودفع جدية التصالح يعطي عدة حقوق، أولا يحمية من الإزالة لحين البت في الطلب، وإذا كانت هناك دعوى قضائية أمام المحاكم يتم إيقافها حتى وإن صدر حكم ضده نهائي، فيتم وقف تنفيذ الحكم لحين صدور قرار اللجنة النهائي بخصوص القانون "بقول للناس روحوا قدموا بطلبات تصالح، دي فرصة تاريخية يجب الكل يتخذها، المصالحة بتاعتك ملهاش دية بعد 30 سبتمبر، والمبنى هيكون محل إزالة فورية، أيًا كان العدد أيًا كان الوحدة سواء سكنية أو تجارية، أي مبنى على أرض مصر لم يقدم صاحبها تصالحًا ستتعرض للإزالة".

15- "أنا تعديت على الأرض الزراعية بالبناء بعد صدور قانون التصالح".. هل ممكن اتصالح؟

يجب التفرقة في ملف التعدي على الأرض الزراعية بين وضعين، الوضع الخاص بمخالفات البناء التي تم ارتكابها قبل قانون التصالح، وبعد قانون التصالح.

وأي مواطن ارتكب هذه المخالفة أمامه فرصة تاريخية لتسوية وضعه ويتصالح حتى 30 سبتمبر، ويدفع مبلغ جدية التصالح الذي قيمته أقل من 25% من المبلغ الكلي للتصالح.

والوضع الثاني هو أي مخالفة بناء تمت على الأرض بعد هذا القانون، "دي ملهاش ديه ومصيرها الإزالة الفورية".

16- لو أنا بنيت على أرض زراعية الحكومة هتعرف إزاي؟

أنت مرصود ومراقب لما تقوم به على الأرض حاليا من مخالفة والمخالفات مسجلة لدى المساحة العسكرية وترسلها على الفور للمحافظات والتي من شأنها تشكيل غرفة إدارة مركزية، لبحث المخالفات من خلال الخرائط الموثقة والموظف الموجود لديه جهاز تابلت تصله هذه المخالفة محدد المكان المتواجد فيه المخالفة والموظف يتوجه لمكان المخالفة ويكتب تقريرا لحظيا عن المخالفة ويوصفها ويرسلها للوحدة المركزية، وبذلك يكون للوحدة تقريرا المساحة العسكرية والموظف على أرض الواقع، وعندما يثبت أن هناك مخالفة في خلال 48 ساعة يتم إزالتها.

17- كم عدد المخالفات التي وقعت بعد قانون التصالح؟

لا يوجد حصر لعدد المخالفات بعد قانون التصالح، "أنا معنديش الرقم عن نفسي، لكن كلة موجود ومسجل لدى إدارة المساحة العسكرية".