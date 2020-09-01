سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 1-9-2020 في مصر

اختلقت أسعار الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الثلاثاء 1 سبتمبر الحالي في عدد من البنوك، وجاء سعر الريال السعودي كالتالي:

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

سجّل سعر الريال السعودي في المصرف المتحد نحو 4.07 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك CIB

سجّل سعر الريال السعودي في بنك CIB نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.24 جنيه للبيع.