المواقع الأثرية والسياحية في أسوان تستقبل الزائرين بعد إعادة فتحها

استقبلت المواقع السياحية والأثرية بأسوان، اليوم، العشرات من الزائرين في الساعات الأولى من بداية عودة الزيارة عقب توقفها عن الاستقبال بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد- 19"، ومن ضمن المواقع التي استقبلت الزائرين المركز الثقافي الأفريقي بأسوان "متحف النيل" سابقا التابع لوزارة الموارد المائية والري، وهو من أهم المزارات السياحية الحديثة في مدينة أسوان.

وقالت المهندسة إيرين فايز مدير المركز الثقافي الأفريقي، إنهم استقبلوا الزائرين بعد موافقة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، واتخذ العديد من الإجراءات الوقائية منذ بداية الدخول للمركز الثقافي الأفريقي من البوابة الرئيسية للمركز الثقافي مع قياس درجة الحرارة لكل زائر، وتوفير زجاجات التعقيم، إضافة إلى وضع ملصقات إرشادية للتباعد في أثناء الانتظار سواء أمام شباك التذاكر وبوابة الأمن والبوابة الداخلية للمركز.

وأكد الدكتور عبدالمنعم سعيد مدير منطقة آثار أسوان، أن جميع المواقع الأثرية بمحافظة أسوان في مراكزها استقبلت الزائرين بعد استعداد كامل والتأكد من الانتهاء من عمليات التعقيم والنظافة والتجميل.