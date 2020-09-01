رمز الصداقة ومنصة المشاهدة بالسد العالي تستقبلان الزائرين

استقبلت منصة المشاهدة للسد العالي المسموح بها ورمز الصداقة المصري - الروسي بمنطقة السد العالي جنوب مدينة أسوان، اليوم، الزائرين عقب قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفتح جميع المعابد والمتاحف والمواقع الثقافية اعتبارا من اليوم الأول من سبتمبر.

وقال المهندس حسين جلال، رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، إن منشآت الهيئة استقبلت الزائرين عقب استعدادات كبيرة، وجرى التأكيد على العاملين والمسؤولين في المواقع الثقافية والتاريخية بالسد العالي على تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار جلال إلى أنه، خلال الفترة الماضية، جرت مراجعة أعمال الصيانة والتشغيل لجميع المنشآت والمواقع المسموح فيها بالزيارة السياحية، مضيفًا أنه يجرى التنسيق بين المرشدين السياحيين والأمن والجهات المعنية لاستقبال العملية السياحية بالشكل المنشود.