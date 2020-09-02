حملات مكبرة لإزالة التعديات وبعض مخالفات البناء بحي غرب أسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على استمرار حملات إزالة مخالفات البناء بكل أشكالها وصورها بمراكز وقرى ونجوع المحافظة، طبقا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.

ولفت إلى التعامل الحاسم والحازم مع البناء العشوائي والمخالف، على أن يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، وإحالتهم للنيابة العسكرية، عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ"، فضلاً عن إزالة بعض حالات مخالفات البناء، التي لا يجوز التصالح عليها دون أي تهاون أو تقصير في تنفيذ القانون على الجميع حفاظًا على حق الدولة وهيبتها.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم شن حملة مكبرة لإزالة بعض مخالفات البناء بحي غرب أسيوط حيث تم استهداف الحالات التي لا يجوز اجراء التصالح عليها، وذلك برئاسة محمد بشير رئيس حي غرب وبمشاركة مسئولي الحملة الميكانيكية والإشغالات والادارة الهندسية ومسئولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والإشغالات وتحت إشرف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ، وبالتنسيق مع قوات الأمن للتصدي بكل قوة وحسم للبناء العشوائي لتنفيذ قرارات الإزالة والصادر لبعض المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

كان محافظ أسيوط، ناشد للمواطنين بإستغلال مد فترة سداد رسوم جدية التصالح حتى 15 سبتمبر القادم والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح 25% طبقاً لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم.

كما وجه قيادات المحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة والدورية لسير العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 سواء في أيام العمل العادية أو أيام الإجازات الرسمية تنفيذا لتوجيهات الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتقديم كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات لتحقيق أعلى معدلات الانجاز.