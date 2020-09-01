محافظ المنيا يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح قبل 30 سبتمبر

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن آخر موعد لسداد مبلغ 25% جدية تصالح لكل من تقدم بطلب قبل 15/7/2020، هو يوم الثلاثاء الموافق 15/9/2020، وآخر موعد لتلقي طلبات التصالح لمن لم يتقدم حتى الآن هو 30 سبتمبر 2020، وسيجرى بعدها تنفيذ القانون، وإزالة كل عقار مخالف على أرض المحافظة.

وشدد المحافظ على أنه لا مد لفترة التصالح في مخالفات البناء، وفقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين، ونهاية سبتمبر هي الفرصة الأخيرة للتصالح، وعقب ذلك سيتم الإزالة الفورية.

ناشد المحافظ المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح حتى الآن بالإسراع للتوجه الى المراكز التكنولوجية وتقديم طلب التصالح، مصحوبة بسداد 25% من قيمة التصالح، قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 سبتمبر 2020، حيث يجرى استلام كافة الطلبات في المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء على مستوى المحافظة.