وقف بناء عقار مخالف وإزالة 13 حالة تعد على أملاك الدولة بالمنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات إزالة تم خلالها إيقاف إعمال بناء مخالف للقانون 119 لسنه 2008 بقرية دمشير، وتم التحفظ على صاحب العقار ومعدات البناء وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحويله للنيابة العسكرية، كما تم إزالة حاله تعد بالبناء على الأراضي الزراعية بقرية تله.

كما نفذت الوحدة المحلية للبرجاية حملة إزالة التعديات على أملاك الدولة بعدد 13 حالة بمساحة 1891 متر.

وتمكنت الوحدة المحلية لمركزي مطاي ومغاغة بالمنيا، من إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف والعشوائي والمخالف لأحكام القانون، والتي تم رصدهما عن طريق وحدة المتغيرات المكانية.

وقد واصلت الوحدات المحلية، دعوة المواطنين للإسراع في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك من خلال عمل لقاءات مع المواطنين أثناء عملية حصر المباني المخالفة والتي لم تتقدم للتصالح، وحثهم على سرعة التقدم تجنبا لحدوث اعمال الازالة لتلك المباني، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحوهم.