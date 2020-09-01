إضافة 3 مجالات بجامعة الملك سلمان الأهلية منها "الطب"

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر الموقع الرسمى للجامعات الأهلية الثلاث، فتح 3 مجالات جديدة بجامعة الملك سلمان الدولية فرع الطور، وهي "الطب وطب الأسنان والعلوم الصيدلية".

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ أيام، مد فترة التقديم للجامعات الأهلية، إلى 2 سبتمبر الجاري، بجامعات "الملك سلمان الدولية" بفروعها بالطور ورأس سدر وشرم الشيخ، و"الجلالة"، و"العلمين الدولية"، وفق تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2020، كما أعلنت الوزراة عن مصروفات هذه الجامعات.

وخصصت الوزارة عددًا من الحسابات البنكية بجميع البنوك المصرية، كي يتثنى للطلاب سداد قيمة رسوم اختبارات القبول، ومن ثم سداد المصروفات الجامعية بعد القبول بالكليات.