تنفيذ 341 محضر إشغال خلال حملة مكبرة بمركز ملوي

نفذت الوحدة المحلية لمركز ملوي بالمنيا، حملة مكبرة لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق، ومنع التجمعات، وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، بهدف القضاء على العشوائية والتكدس والازدحام، وفتح الطرق أمام المارة من المواطنين، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي اتخذتها الدولة، لفض التجمعات وحماية المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية اليومية، ومتابعة الحالة العامة للشوارع الرئيسية والاحياء الداخلية داخل مراكز المحافظة، والاستمرار في فض الأسواق، ورفع مستوي النظافة، والتطهير والتعقيم، وذلك لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، من اجل الارتقاء بالمجتمع.

وأوضح اللواء أ.ح أحمد السايس، رئيس المركز، أنه خلال الحملات، تم تنفيذ 341 محضر إشغال، تنوعت ما بين، (غرامات فورية، وازالات إدارية، واشغال طريق، وبائعة متجولين، وبيئة، وبدون ترخيص)، وذلك بشارع العرفانى وشارع الجلاء وشارع تونى بيك وشارع سيف وامتداد شارع العرفانى، مؤكداً أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.