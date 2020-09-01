أنباء عن دخول حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول لمنطقة شرق المتوسط

أفادت وسائل إعلام يونانية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قرر إرسال حاملة الطائرات "شارل ديجول" إلى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، التي تشهد تصاعدًا للتوتر بين تركيا واليونان.

وترددت أنباء عن مرافقة عدد كبير من السفن والغواصات والقطع الحربية التابعة للجيش اليوناني لـ"شارل ديجول" التي يبلغ وزنها 42500 طنًا وطولها 261 مترًا.

وأشارت مصادر فرنسية إلى أن السفينة كانت تحمل على متنها كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر، وأنها مزودة برادار وصواريخ، بالإضافة إلى أنظمة مضادة للغواصات والتتبع الإلكتروني والاستهداف والتدخل وفقا لموقع "تركيا الآن".

وأعلن وزير الدفاع الفرنسي، الأيام الماضية أن السفينة ستبحر مرة أخرى دون أن يحدد مسارها.