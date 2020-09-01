اليونان ترد على تمديد الإخطار الملاحي التركي: كفوا عن إزعاجنا كل يوم

ردت وزارة الخارجية اليونانية، صباح الثلاثاء، على قرار تركيا بتمديد عمل سفينة المسح الزلزالي «أوروتش رئيس» في شرق المتوسط، حتى 12 سبتمبر.

وقالت في بيان إن تركيا تواصل إثارة المتاعب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، وتواصل تجاهل دعوات الحوار وتصعيد استفزازاتها، كما تضع نفسها في مأزق تقويض الأمن وضرب الاستقرار، مما يجبر المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير صارمة ضدها.

وأضافت خارجية أثينا أن اليونان لن يجري ابتزازها، واستنادًا إلى القانون الدولي وقانون البحار وقواعد علاقات حسن الجوار، ستواصل اليونان متابعة الاتفاقات بشأن تعيين حدود مناطقها البحرية مع جميع دول المنطقة.

ودعت الخارجية اليونانية الحكومة التركية إلى الكف عن الإزعاج كل يوم، والعمل من أجل إرساء دعائم الأمن والاستقرار فى المنطقة.