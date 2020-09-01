"توأم روحي" يواصل تصدر الإيرادات اليومية بـ287 ألف جنيه

حقق فيلم "توأم روحي" للمخرج عثمان أبولبن، وبطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، 286 ألفًا و573 جنيهًا أمس، متفوقًا على فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد، بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، الذي حقق 91 ألفا و705 جنيهات، بحسب بيان صادر من الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحصد فيلم "الحوت الأزرق" للمخرج علاء مرسي 7 آلاف و647 جنيهًا، فيما حقق فيلم "الفلوس" للمخرج سعيد الماروق، بطولة: تامر حسني وخالد الصاوي، 1239 جنيهًا، بينما حقق فيلم "لص بغداد" للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد إمام 1140 جنيهًا.

يذكر أنّ الحكومة قررت تشغيل السينمات والمسارح بـ25% من طاقتها الاستيعابية أمام الجمهور، ضمن خطة التعايش مع فيروس كورونا المستجد.