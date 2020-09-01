15 ألفا يسجلون رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية للجامعات

قال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، إن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 15 ألف طالب وطالبة للعام الجامعي 2020/2021.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة، انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أي شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء السبت المقبل.

وأوضح عطا أنه جرى فتح معامل التنسيق بالجامعات الحكومية اعتبارًا من صباح الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر الجاري، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث لن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بدأ صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر، حتى مساء السبت الموافق 5 سبتمبر الجاري.