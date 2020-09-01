رئيس وزراء لبنان من دار الفتوى: بدعم الجميع نتوصل إلى تشكيل الحكومة

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى أديب، والذي قال بعد اللقاء: "تشرفت بلقائه وبزيارة الدار المباركة لأخذ بركته والاستنارة بآرائه، التي تتمثل دائما بالاعتدال والوسطية، ادعُ لنا بالتوفيق وإن شاء الله نسعى في أسرع وقت ممكن إلى تشكيل الحكومة الجديدة"، حسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وردا على سؤال، قال "أديب": "الوقت اليوم ليس للكلام بل للعمل، وبهمة الأوادم وبدعم الجميع نتوصل إلى تشكيل الحكومة".

وهنأ المفتي دريان، رئيس الوزراء المكلف، بتكليفه تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وبالثقة التي أولاه إياها النواب، وتمنى له التوفيق في تشكيل حكومة وطنية، والنجاح في المهام الملقاة على عاتقه.