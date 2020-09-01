عبدالغني يبحث استعدادات امتحانات التصفية مع عمداء فرع البنات بالأزهر

عقد الدكتور مصطفي عبدالغني، نائب رئيس جامعة الأزهر فرع البنات، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون الوجه البحري في طنطا، اجتماعا اليوم، بحضور عميدات وعمداء كليات الفرع بالقاهرة، وبعض عمداء كليات الأقاليم، لبحث الاستعداد لعقد امتحانات الدور الثاني للفرق النهائية (التصفية)، والمقرر إجراءها في 10 أكتوبر القادم 2020.

وتناول الاجتماع؛ الجهود التي قامت بها الكليات منذ بداية جائحة فيروس كورونا منتصف مارس الماضي، والإجراءات الاحترازية اللازمة التي قامت بها الكليات؛ من رش وتطهير وتعقيم.

وناقش الاجتماع التجارب الناجحة ببعض الكليات، التي قامت بعمل منصات تعليمية للتواصل مع الطالبات، بجانب تقييم تجربة إجراء الامتحانات على الإنترنت، مثل: الطب البشري، والصيدلة، والعلوم، وباقي كليات فرع البنات.

وأشاد المجتمعون بهذه التجربة الناجحة، والتي عكست قدرة جامعة الأزهر على مجابهة التحديات والصعاب واجتيازها بنجاح منقطع النظير، بالإضافة إلى توجيه الشكر للقوات المسلحة للجهود المبذولة من أجل اجتياز تلك المرحلة.

وفي نهاية اللقاء، تم مناقشة احتياجات الكليات في ضوء تعليمات فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، بالتأكيد على جاهزية جميع الكليات بالقاهرة والأقاليم لبدء العام الدراسي الجديد الذي سوف يبدأ في 17 من أكتوبر القادم.