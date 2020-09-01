إسرائيل والإمارات تتفقان على تشكيل لجنة تعاون مصرفي ومالي

أعلنت قناة "العربية" أن إسرائيل والإمارات اتفقا على تشكيل لجنة تعاون مصرفي ومالي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلى بينيامين نتنياهو، إنه سيجري الإعلان عن تفاهمات جديدة مع الإمارات بشأن الطيران والسياحة.

ورحب نتنياهو بالتوقيع على مذكرة التفاهمات الأولى بين إسرائيل والإمارات في مجال المصارف والأموال.

وأضاف نتنياهو أن هذه التفاهمات ستساعد في دفع الاستثمارات قدما وسيجري الإعلان قريبا عن تفاهمات أخرى في مجالات الطيران والسياحة والتجارة وفقا لقناة "سكاى نيوز عربية".

وفي الثالث عشر من أغسطس، أعلنت إسرائيل والإمارات والولايات المتحدة، مباشرة علاقات ثنائية ووقف ضم أراض فلسطينية.

وقوبلت الخطوة بإشادة دولية واسعة، نظرًا إلى مساهمتها في إرساء السلام بالشرق الأوسط، فضلًا عن تعزيز التعاون المثمر عوض إذكاء جذوة النزاعات.