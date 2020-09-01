أردوغان يوزع الشاي على أهالي "جيرسون" المنكوبة بدلا من المساعدات

أثارت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، لمدينة جيرسون التركية المنكوبة، حالة من الغضب على الساحتين السياسية والشعبية في تركيا.

واعتبرت أصوات من المعارضة أن توزيع الرئيس لعبوات الشاي على المنكوبين وعائلات الضحايا، بمثابة استخفاف بالمواطنين الذين تعرضوا لكارثة إنسانية مع السيول العارمة التي ضربت المدينة خلال الأسبوع الماضي، متسببة في مصرع أكثر من 10 مواطنين.

وألقى الرئيس التركي كلمة أمام حشد من المواطنين بالمدينة، دون مراعاة لإجراءات التباعد الاجتماعي في الوقت الذي تشهد فيه تركيا تصاعدًا لحالات الإصابة بفيروس كورونا، وهو الأمر الذي استندت إليه في منع احتفالات عيد النصر في 30 أغسطس الماضي وفقا لموقع " تركيا الأن".

وقال أردوغان في ختام كلمته "تعرفون أنني من ريزا، فدعوني أقدم لكم شاي ريزا"، وقام بتوزيع عبوات الشاي على المواطنين، والذين كانوا في انتظار المساعدات الإغاثية الضرورية.

وعلق رئيس سياسات الأمن القومي بحزب الخير المعارض أيتون تشيراي، على تلك الواقعة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلًا "نأمل ألا تحدث كارثة بتفشي فيروس كورونا في مدينة جيرسون التي عانت مؤخرًا من كارثة السيول".