صحف إماراتية تحتفي بزيارة أول وفد إسرائيلي-أمريكي: خطوة نحو الاستقرار

احتفت الصحف الإماراتية بوصول أول وفد إسرائيلي-أمريكي، أمس، إلى أبو ظبي على رأسه صهر ومستشار الرئيس دونالد ترامب جاريد كوشنر، على متن أول رحلة تجارية مباشرة بين تل أبيب وأبوظبي في خطوة عملية على طريق تنفيذ اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، وحملت الرحلة التابعة لشركة الطيران الإسرائيلية "العال" الرمز "إل واي 971"، وهو رقم الاتصال الدولي للإمارات.

وخطت على الهيكل الخارجي لقمرة القيادة كلمة "سلام" بالعربية والعبرية والإنجليزية، وجاءت الزيارة في إطار الإعلان الثلاثي المشترك، و خارطة الطريق نحو تدشين التعاون المشترك بين الإمارات وإسرائيل، ويضم الوفد عددا من ممثلي القطاعات المختلفة بدولة إسرائيل منهم روبرت أوبراين، مستشار الأمن القومي الأمريكي، ومائير بن شبات، مستشار و رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وأشادت صحيفة البيان الإماراتية بالزيارة، حيث أشارت إلى البيان الثلاثي الذي صدر عن الإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل في ضوء الزيارة، والتأكيد على أن معاهدة السلام التي تم التوصل اليها بين الإمارات واسرائيل برعاية أمريكية في 13 أغسطس 2020 خطوة شجاعة نحو منطقة شرق أوسط أكثر استقرارا وتكاملا وازدهارا، كما القت الصحيفة الضوء على كلمة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي الذي أشاد خلالها بدور الجالية الفلسطينية الإيجابي في نهضة دولة الإمارات، مؤكدا أن دولة الإمارات ستظل دائما الحاضنة الأمينة لهم و لأسرهم، وخلال الكلمة التي ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد خلال لقاء نظمه في أبوظبي ممثلون للجالية الفلسطينية في دولة الإمارات، أكد أن موقف الإمارات ثابت وراسخ في دعمه للموقف العربي الداعي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

أما صحيفة الاتحاد، فقد نقلت إشادة أشاد الوفد الأمريكي الإسرائيلي المشترك، برؤية وشجاعة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ووصفه بأنه "صانع سلام".

ومن جانبها قالت قناة "سكاي نيوز عربية" إن الزيارة تأتي ضمن الجهود الثلاثية لتدشين علاقات اعتيادية تساعد على تحقيق آفاق السلام والاستقرار ودعم العلاقات الثنائية، ولفتت إلى أن تلك الخطوة قد قوبلت بإشادة دولية واسعة، نظرا إلى مساهمتها في إرساء السلام بالشرق الأوسط، فضلا عن تعزيز التعاون المثمر عوض إذكاء جذوة النزاعات.

كما احتفت الصحف السعودية والخليجية بزيارة الوفد الإسرائيلي- الأمريكي، ووصفت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، في صفحتها الأولى، الزيارة بأنها "تاريخية"، كما أوضحت ان الأسبوعين الماضيين قد شهدا تكثيف الاتصالات بين البلدين، حيث ألغت الإمارات، قانون مقاطعة إسرائيل لسنة 1972، منهية 48 عاماً من المقاطعة، في الوقت الذي ستبحث فيه الإمارات وإسرائيل التعاون الاقتصادي والعلمي والتجاري والثقافي، وتابعت ان هناك تفاؤل بآفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي مع تشديد ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على أهمية إقامة الدولة الفلسطينية.

أما صحيفة "الرياض" السعودية فقد أشادت بالزيارة في صفحتها الأولى، مع صورة للطائرة الإسرائيلية في مطار أبو ظبي، وأشارت إلى المسؤولون الإسرائيليون يأملون أن تخرج الزيارة بموعد حفل توقيع في واشنطن، ربما في وقت مبكر من سبتمبر، بين نتنياهو وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ويمكن أن يمنح ذلك ترامب دفعة في مجال السياسة الخارجية قبل محاولته للفوز بفترة جديدة في نوفمبر.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أكد وجود محادثات سرية مباشرة مع قادة عدد من الدول العربية لتطبيع العلاقات، وأشار إلى أن الاتفاق مع الإمارات يمهد الطريق أمام دول أخرى لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل